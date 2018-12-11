Происшествия

Появилось видео с места стрельбы в Страсбурге
ФАН
вчера в 15:32

Жертвой стрелка стал один человек, еще девять получили ранения, о чем свидетельствуют последние данные полиции. В соцсетях начали появляться видео с места нападения.
ФАНвчера в 15:32

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На одной из старейших рождественских ярмарок в Европе в Страсбурге произошла стрельба

Эхо Москвы01:00

При стрельбе в Страсбурге погибли три человека

РИА Новости00:22

Во Франции разыскивают преступника, открывшего огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге

RT на русскомвчера в 23:24

Власти Страсбурга подтвердили гибель двух человек в результате стрельбы

ТАССвчера в 18:03

В Страсбурге произошла стрельба, не менее двух человек погибли

Коммерсантъвчера в 14:54

Стрельба в Страсбурге: есть погибшие

BFM.ruвчера в 16:51

Два человека погибли в результате стрельбы в центре Страсбурга

Интерфаксвчера в 15:30
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия

В результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом под Пензой

Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП в Пензенской области.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Власти уточнили число пострадавших в ДТП в Псковской области

Два человека из числа пострадавших при съезде в кювет экскурсионного микроавтобуса в Псковской области находятся в состоянии средней тяжести, всего в ДТП пострадали 10 пассажиров, сообщили РИА Новости в среду в областном комитете по здравоохранению.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину

"В кафе обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями", - рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Росавиация расследует инцидент с самолетом, который задел хвостом ВПП

Росавиация начала расследование причин инцидента с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", который не смог взлететь в Нерюнгри в Якутии, задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ. Жителей частично эвакуировали с места происшествия, сообщается на сайте ГУ МЧС Омской области.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Свердловской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Для предотвращения взрыва пожарные произвели охлаждение баллонов, - сообщила пресс-атташе ведомства Наталья Зырянова, добавив, что пассажиров "Газели" усадили в пожарную машину, чтоб они не замерзли в ожидании другой попутной маршрутки.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Самолет c министром обороны Болгарии экстренно сел в Вене

В аэропорту австрийской столицы совершил экстренную посадку самолет болгарского авиаперевозчика Bulgaria Air.
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Происшествия

В Забайкалье семимесячный ребенок погиб при пожаре

В селе Бырка Приаргунского района произошел пожар в жилом доме, где в это время находились четверо малолетних детей.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины

Полицейские в Москве задержали мужчину, который подозревается в том, что задушил женщину и выбросил ее тело в контейнер для мусора.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Суд в Китае приговорил к казни мужчину, сбившего насмерть 15 человек

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Происшествия

В Генпрокуратуре оценили ущерб от коррупции в 2018 году

Ущерб от коррупционных преступлений, установленный по расследованным уголовным делам, за девять месяцев этого года составил 46 млрд рублей.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Бразилии неизвестный открыл стрельбу в соборе

Неизвестный устроил стрельбу в соборе в бразильском штате Сан-Паулу, а затем покончил с собой, сообщает телеканал Globo, ссылаясь на скорую помощь.
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В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларов

Полиция и сотрудники ФСБ провели обыски в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о мошенничестве в крупном размере.
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