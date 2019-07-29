Происшествия
Неизвестный расстрелял десятки человек на фестивале еды в СШАLenta.ru 00:02
Полиция города открыла горячую линию для людей, которые разыскивают своих родных, а также для свидетелей произошедшего. Очевидцы рассказали, что преступником был белый мужчина в возрасте около 30 лет. Он расстрелял посетителей фестиваля из винтовки.
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Сообщается, что стрелявшего все еще не задержали. Будьте осторожны и берегите себя.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 23:40
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Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
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Шелеховский район, 29.07.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению Максима Модина в Шелеховском районе введен режим ЧС.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация».
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5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
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Энергетика
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Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
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AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины
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Происшествия
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В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
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Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
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Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
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По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Причина аллергической реакции пока не выяснена. Врачей, которые долгие годы наблюдают Навального, к оппозиционеру не пустили.
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Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон
Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.
Обновлено в 01:49
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В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:55
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Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
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Экономика
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Теннис
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Россиянин Андрей Рублев после успешно проведенной теннисной недели поднялся в рейтинге ATP с 78-го на 49-е место.
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СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
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В Якутии 22 человека отравились шаурмой
В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
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Футбол
Эду Докампо: «Убеждаем игроков, что они ничего нам не должны. Только себе»
Испанец, заявленный как главный тренер "Рубина", дал "БИЗНЕС Online" интервью на русском Этим летом Эду Докампо вернулся в "Рубин" и вошел в тренерский штаб Романа Шаронова.
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Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
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Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Финансы
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«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
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Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
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Кино
Энди Серкис может снять «Венома 2»
Студия Sony начала поиски режиссёра сиквела своего неожиданного прошлогоднего хита «Веном» и уже встретилась с несколькими кандидатами.
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«Король Лев» возглавил российский прокат в выходные
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