Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла УкраиныРИА Новости 12:55

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства.
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В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

РИА Новости12:55

В Лондоне неизвестный протаранил машину посла Украины

RT на русском14:27

Стрельба произошла близ посольства Украины в Лондоне

Интерфакс10:47

Машину посла Украины в Лондоне протаранили, несмотря на выстрелы

Газета.Ru12:55

В Лондоне со стрельбой задержан врезавшийся в машину посла Украины

Коммерсантъ10:58

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

РБК10:24

Неизвестный протаранил машину посла Украины в Великобритании

ТАСС10:48
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Общество

В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой

«Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.
Обновлено в 13:31
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено в 18:39
Происшествия

Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Экономика

Зарплаты россиян растут рекордными темпами

Министр труда Максим Топилин заявил, что согласно статистическим данным ведомства по итогам 2018 года заработные платы россиян выросли на рекордные 6,8%. Это, по словам главы Минтруда, самые высокие показатели с 2012 года.
Обновлено вчера в 10:32
Авто

Медведев узаконил правила автотюнинга

Обновлено 11 апреля в 22:35
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Гоночный автомобиль наехал на зрителей в Швеции

По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на ралли в Швеции.
Обновлено в 13:30
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Общество

Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Технологии

Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Обновлено в 07:27
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Крупный пожар произошёл в национальном парке «Лосиный Остров»

Уточняется, что пожар произошёл на территории Балашихи. «Интерфакс» сообщил о пожаре в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы.
Обновлено в 15:47
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Общество

В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки

Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.
Обновлено в 13:13
Кино

В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено вчера в 15:30
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Политика

ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Евросоюз (ЕС) исключил из списка санкций, который был создан в 2014 году в связи с событиями на Украине, девять человек, близких к экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
Обновлено в 08:14
Общество

В Калининграде проходит финал школьной олимпиады по литературе

Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны.
Обновлено в 14:35
Политика

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 13:57
Здоровье

Валерий Перетрухин возглавил детскую больницу в Мурманске

Бывший министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин стал главным врачем Мурманской областной детской клинической больницы.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Учения НАТО в Черном море повысили боеготовность российского флота

Обновлено в 10:06
Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
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