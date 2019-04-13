В Лондоне неизвестный атаковал машину посла УкраиныРИА Новости 12:55

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства.

Общество В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой «Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.

Происшествия Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.

Армия и оружие Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Важное за сутки Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Зарплаты россиян растут рекордными темпами Министр труда Максим Топилин заявил, что согласно статистическим данным ведомства по итогам 2018 года заработные платы россиян выросли на рекордные 6,8%. Это, по словам главы Минтруда, самые высокие показатели с 2012 года.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Происшествия Гоночный автомобиль наехал на зрителей в Швеции По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на ралли в Швеции.

Музыка Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети» Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.

Происшествия В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Экономика Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса» Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Происшествия WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.

Происшествия Крупный пожар произошёл в национальном парке «Лосиный Остров» Уточняется, что пожар произошёл на территории Балашихи. «Интерфакс» сообщил о пожаре в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы.

Политика Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.

Общество В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.

Кино В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн» Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".

Авто «Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Политика ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Евросоюз (ЕС) исключил из списка санкций, который был создан в 2014 году в связи с событиями на Украине, девять человек, близких к экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Политика Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Здоровье Валерий Перетрухин возглавил детскую больницу в Мурманске Бывший министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин стал главным врачем Мурманской областной детской клинической больницы.