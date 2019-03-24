Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД ФинляндииТАСС 07:44
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент. Об этом сообщила телекомпания Yle.
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Здоровье
Третья седмица Великого поста: правила и запреты
С 25 по 31 марта идет третья неделя Великого Поста — Крестопоклонная.
Обновлено в 10:34
Политика
Глава МИД Египта посетит Вашингтон для переговоров с Помпео
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри 25 марта отправится в Вашингтон, где проведёт переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Театры
На фестиваль «Золотая маска» в Омске выделили 4 млн рублей
Подготовка и проведение в Омске и в Таре фестиваля «Золотая маска» в 2019 году обойдется театру драмы в почти в 4,1 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.
Обновлено в 06:15
Спорт
Александр Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира
В общем зачете спринтерских гонок Кубка мира Логинов стал вторым, гонок преследования - третьим, эстафет (вместе с товарищами по сборной России) - вторым.
Обновлено в 12:38
Космос
Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр
Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.
Обновлено в 04:18
Футбол
Футболист Джано Ананидзе спас от смерти швейцарского игрока
Обновлено в 15:19
Общество
Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman
Обновлено в 13:05
Политика
Патрушев прогнозирует вбросы во время выборов на Украине
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.
Обновлено в 14:57
Футбол
«Химки» разгромили дома «Зенит-2» в матче ФНЛ
Подмосковные "Химки" разгромили петербургский "Зенит-2" в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 10:09
Общество
Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Футбол
Дзюба прервал свою безголевую серию
Обновлено в 11:38
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Здоровье
ТОП-5: главные события недели
Обследования подразделяются на основные – обязательно выполняемые перед направлением на МСЭ и дополнительные – для уточнения клинико-функциональных данных при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.
Обновлено в 05:44
Общество
Росстат уточнил, почему россияне заводят второго ребенка
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала, по каким причинам россияне заводят второго ребенка, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:43
Политика
КПП «Золотое» открыт в Донбассе
Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой
В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Футбол
Шотландия уверенно обыграла сборную Сан-Марино
24 марта между сборными Сан-Марино и Шотландии на стадионе «Серравалле В» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 15:01
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила с днем рождения Александра Буйнова
Алла Пугачева поздравила коллегу с днем рождения, опубликовав в микроблоге Instagram архивный снимок.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Германии из-за спора двух детей их родители устроили массовую драку
В немецком городе Райнбёллен на детской площадке местной школы дети не смогли поделить мячик, после чего в спор вмешались их родители и устроили массовую драку, сообщает DW.
Обновлено в 14:44
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Космос
В NASA запечатлели одно из лучших фото Юпитера
Один из наиболее интересных глазу обывателя снимков планеты Юпитер сделали сотрудники NASA.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30
Общество
Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве
Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Колпино водители подрались на проезжей части и попали на видео
Драку, развернувшуюся прямо на проезжей части сняли на видео очевидцы, после чего опубликовали ролик в социальных сетях.
Обновлено в 14:54
Футбол
Рейнгольд: «За игру с Казахстаном ставлю нашей сборной пять с плюсом»
Прославленный ветеран футбола Валерий Рейнгольд высказал свое мнение о победе российской сборной над Казахстаном, 4:0 в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 13:32