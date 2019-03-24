Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД ФинляндииТАСС 07:44
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент. Об этом сообщила телекомпания Yle.
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Армия и оружие
НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной
НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Химки» разгромили дома «Зенит-2» в матче ФНЛ
Подмосковные "Химки" разгромили петербургский "Зенит-2" в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 10:09
Театры
В Качаловском театре в 300-й раз покажут «Вишневый сад»
26 марта состоится юбилейный, трехсотый показ спектакля по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».
Обновлено в 12:34
Происшествия
Ссора детей из-за мячика обернулась массовой дракой родителей в Германии
В немецком городе Райнбеллен дети на детской площадке поссорились из-за мячика, затем к ним на помощь пришли родители, передает DW.
Обновлено в 13:36
Футбол
Дзюба: российские футболисты не гордятся победой над Казахстаном
Футболисты сборной России в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана просто делали свою работу и совсем не гордятся победой.
Обновлено в 13:49
Общество
Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Ессентуках обрушилась стена жилого дома
В Ессентуках днем обрушилась стена многоквартирного жилого дома.
Обновлено в 10:53
Автоспорт
McLaren пригрозила уходом из Формулы 1
Исполнительный директор McLaren Group Зак Браун дал понять, что от вектора развития Формулы 1 в 2021 году будет зависеть дальнейшее участие британской компании в чемпионате.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе
Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
Обновлено в 09:57
Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе
Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Происшествия
Полиция газом и дубинками разгоняла хоккейных фанатов в Финляндии
Массовая драка хоккейных болельщиков произошла в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика
Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан
Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол
Азар согласовал контракт с «Реалом» после разговора с Зиданом
Вингер "Челси" Эден Азар согласовал с "Реалом" пятилетний контракт с заработной платой в районе 315 тысяч евро в неделю.
Обновлено вчера в 19:40
Культура
Бэнкси назвал «фальшивой» выставку с его работами в Афинах
Обновлено в 13:35
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть
Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Политика
Порошенко обвинили в убийстве собственного брата
Президента Украины Петра Порошенко украинские СМИ обвинили в убийстве его старшего брата Михаила.
Обновлено в 10:19
Спорт
«Фокусироваться на младшем брате не надо. Это ошибка, которую я совершил в предыдущие годы». Симон Фуркад дал совет Тарьею Бе
Французский биатлонист Симон Фуркад посоветовал норвежцу Тарьею Бе не обращать внимание на успехи младшего брата Йоханнеса.
Обновлено в 13:26
Политика
Спецпрокурор США Мюллер в ближайшие дни оставит свой пост
В ближайшее время свою работу на посту спецпрокурора США оставит Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 02:00
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Тренера в Подмосковье заподозрили в педофилии
Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе Подмосковья.
Обновлено в 12:43
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Культура
Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера
Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.
Обновлено в 10:42
Футбол
Дзюба: «Черышев — чумовой. Связочка с ним всегда работает»
Связочка с Черышевым всегда работает. В таких матчах нужно не проигрывать единоборства, не отдавать ни миллиметра поля.
Обновлено в 13:10