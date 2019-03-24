Происшествия

Неизвестный попытался напасть на главу МИД ФинляндииТАСС 07:44

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент. Об этом сообщила телекомпания Yle.
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Националист попытался напасть на главу МИД Финляндии

Фонтанка.Ру08:51

Неизвестный на улице напал на главу МИД Финляндии

News.ru08:03

Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии

РБК08:29

На главу МИД Финляндии попытались напасть

Газета.Ru08:31

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

RT на русском07:57

СМИ сообщили о попытке нападения на главу МИД Финляндии

РИА Новости07:50

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

ТАСС07:44
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Армия и оружие

НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной

НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
Обновлено в 09:28
Футбол

«Химки» разгромили дома «Зенит-2» в матче ФНЛ

Подмосковные "Химки" разгромили петербургский "Зенит-2" в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 10:09
Театры

В Качаловском театре в 300-й раз покажут «Вишневый сад»

26 марта состоится юбилейный, трехсотый показ спектакля по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».
Обновлено в 12:34
Происшествия

Ссора детей из-за мячика обернулась массовой дракой родителей в Германии

В немецком городе Райнбеллен дети на детской площадке поссорились из-за мячика, затем к ним на помощь пришли родители, передает DW.
Обновлено в 13:36
Футбол

Дзюба: российские футболисты не гордятся победой над Казахстаном

Футболисты сборной России в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана просто делали свою работу и совсем не гордятся победой.
Обновлено в 13:49
Общество

Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Ессентуках обрушилась стена жилого дома

В Ессентуках днем обрушилась стена многоквартирного жилого дома.
Обновлено в 10:53
Автоспорт

McLaren пригрозила уходом из Формулы 1

Исполнительный директор McLaren Group Зак Браун дал понять, что от вектора развития Формулы 1 в 2021 году будет зависеть дальнейшее участие британской компании в чемпионате.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе

Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
Обновлено в 09:57
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Происшествия

Полиция газом и дубинками разгоняла хоккейных фанатов в Финляндии

Массовая драка хоккейных болельщиков произошла в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика

Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан

Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол

Азар согласовал контракт с «Реалом» после разговора с Зиданом

Вингер "Челси" Эден Азар согласовал с "Реалом" пятилетний контракт с заработной платой в районе 315 тысяч евро в неделю.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Жена футболиста Новосельцева попросила болельщиков спросить о ней

Обновлено в 12:29
Культура

Бэнкси назвал «фальшивой» выставку с его работами в Афинах

Обновлено в 13:35
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть

Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Авто

Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Политика

Порошенко обвинили в убийстве собственного брата

Президента Украины Петра Порошенко украинские СМИ обвинили в убийстве его старшего брата Михаила.
Обновлено в 10:19
Спорт

«Фокусироваться на младшем брате не надо. Это ошибка, которую я совершил в предыдущие годы». Симон Фуркад дал совет Тарьею Бе

Французский биатлонист Симон Фуркад посоветовал норвежцу Тарьею Бе не обращать внимание на успехи младшего брата Йоханнеса.
Обновлено в 13:26
Политика

Спецпрокурор США Мюллер в ближайшие дни оставит свой пост

В ближайшее время свою работу на посту спецпрокурора США оставит Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 02:00
Спорт

Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Тренера в Подмосковье заподозрили в педофилии

Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе Подмосковья.
Обновлено в 12:43
Политика

Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования

Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Культура

Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера

Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.
Обновлено в 10:42
Транспорт

Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро

Обновлено в 05:17
Футбол

Дзюба: «Черышев — чумовой. Связочка с ним всегда работает»

Связочка с Черышевым всегда работает. В таких матчах нужно не проигрывать единоборства, не отдавать ни миллиметра поля.
Обновлено в 13:10
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