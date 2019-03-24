Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД ФинляндииТАСС 07:44
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент. Об этом сообщила телекомпания Yle.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Политика
Патрушев назвал малоэффективными санкции Запада против России
Ране министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России.
Обновлено в 18:46
Экономика
Арбитраж вынес решение о ликвидации Камчаткомагропромбанка
Арбитражный суд Камчатского края вынес решение о ликвидации ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина
Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Политика
Патрушев прогнозирует вбросы во время выборов на Украине
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.
Обновлено в 14:57
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ
"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:29
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Футбол
Германия с трудом победила Голландию в матче квалификации Евро-2020
Сборная Германии с трудом обыграла национальной команду Голландии в матче отборочного этапа на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:31
Политика
В Стамбуле 1,6 млн человек приняли участие в митинге в поддержку партии Эрдогана
Не менее 1,6 млн человек приняли в воскресенье участие в агитационном митинге в поддержку возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР).
Обновлено в 10:36
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Общество
Dagens Nyheter (Швеция): cколько секса полагается человеку? (Dagens Nyheter)
Почти год назад молодой человек по имени Алек Минассян (Alek Minassian) в Торонто насмерть задавил грузовиком восемь женщин и двоих мужчин.
Обновлено в 18:31
Общество
Гороскоп на неделю 25-31 марта: завал на работе у Овнов, романтика Раков и конфликты Весов
Нетрадиционные подходы к решению проблем и работа в команде позволят вам неплохо заработать.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу
Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.
Обновлено в 18:35
Футбол
Испания обыграла «Валенсию» в матче легенд
Команды легенд «Валенсии» и сборной Испании провели матч в рамках празднования 100-летия валенсийского клуба.
Обновлено в 16:02
Важное за сутки
Витаминная добавка. Как проращивать семена и в какие блюда их класть?
Хотя в России проростки не очень распространены, проращивают семена и зёрна с древних времен.
Обновлено в 17:13
Происшествия
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено в 05:19
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено в 15:08
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 12:12
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Обновлено в 07:58
Политика
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 17:42
Политика
На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в случае утраты транзита российского газа Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.
Обновлено в 19:19
Культура
Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой
Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Экономика
Дочку Газпрома обвели вокруг розетки: бизнес-конструкция за полмиллиарда встала с ног на голову
Без электроэнергии рискует остаться самый дорогой в России логистический центр Газпрома.
Обновлено в 17:05
Общество
«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов
Госкорпорация "Роскосмос" подписала положение о проведении нового набора в отряд космонавтов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 20:08
Футбол
Канте не собирается переходить в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Обновлено в 16:50
Политика
Лидер демократов Таиланда подал в отставку из-за провала на выборах
Лидер демократической партии Таиланда Абхисит Ветчачив объявил об отставке в связи с плохими результатами на выборах.
Обновлено в 13:54
Здоровье
На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи
Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15