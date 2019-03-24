Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД ФинляндииRT на русском 07:57
Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat. Как отмечается, мужчина попытался прорваться к главе МИД, но был остановлен охраной.
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Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Обновлено 21 марта в 13:54
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Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным
Обновлено в 05:27
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Общество
Нева в Петербурге освобождается ото льда
Установившаяся в Петербурге по-настоящему весенняя погода заставила освобождаться ото льда главную водную артерию северной столицы.
Обновлено в 08:10
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
Обновлено в 06:26
Происшествия
При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин
Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы, было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Футбол
Назван состав сборной России на матч с Казахстаном
Обновлено в 09:08
Политика
Украинский телеканал обвинил Порошенко в убийстве брата
На украинском телеканале «1+1» обвинили президента страны Петра Порошенко в убийстве собственного брата.
Обновлено в 09:25
Спорт
Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»
Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе
Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана
В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп
Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.
Обновлено в 07:30
Политика
КПП «Золотое» открыт в Донбассе
Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Обновлено в 04:52
Футбол
Зидан: «Сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом»
Обновлено в 08:19
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
В субботу новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был подписан указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве
Обновлено в 08:36
Политика
Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено вчера в 00:57
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Футбол
Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста
Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 06:50
Наука
Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство
Обновлено 21 марта в 14:00