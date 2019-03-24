Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД ФинляндииRT на русском 07:57

Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat. Как отмечается, мужчина попытался прорваться к главе МИД, но был остановлен охраной.
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Неизвестный на улице напал на главу МИД Финляндии

News.ru08:03

На главу МИД Финляндии попытались напасть

Газета.Ru08:31

Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии

РБК08:29

Националист попытался напасть на главу МИД Финляндии

Фонтанка.Ру08:51

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

RT на русском07:57

СМИ сообщили о попытке нападения на главу МИД Финляндии

РИА Новости07:50

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

ТАСС07:44
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