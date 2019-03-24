Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД ФинляндииТАСС 07:44
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент. Об этом сообщила телекомпания Yle.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Политика
Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке
Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить президента США Дональда Трампа за готовность признать Голанские высоты частью еврейского государства.
Обновлено в 04:37
Спорт
Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира
Обновлено в 09:44
Музыка
Дьявол или Мадонна? Кого любил Александр Серов
В конце 80-х — начале 90-х не было, наверное, места в стране, где не звучало бы про «твой печальный силуэт, Мадонна» или про то, что «я люблю тебя до слёз».
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Тони Кроос: «В этом сезоне у „Реала“ все пошло не так, как хотелось»
Полузащитник "Реала" Тони Кроос недоволен текущим сезоном, но считает, что необходимо продолжать усердно работать, информирует AS.
Обновлено в 10:31
Общество
До -6 пообещали синоптики на грядущей неделе в Москве
Погода в столичном регионе России продолжит ухудшаться на ближайшей неделе.
Обновлено в 04:02
Наука
Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Футбол
Легенды «Милана» повторили знаменитый снимок «Битлз»
Экс-игроки «Милана» Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Массимо Оддо и Массимо Амброзини во время своего визита в Ливерпуль воссоздали культовый образ группы «Битлз».
Обновлено в 09:23
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве
Обновлено в 10:17
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
С бывшей женой после развода живет Марат Башаров
Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».
Обновлено в 04:48
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Историческом музее посетители самовольно повесили лишнюю картину
Посетительницы разглядели мужчину и женщину, которые буквально за пару минут спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Фёдоровны, повесили её фото в раме и удалились из зала.
Обновлено в 10:40
Футбол
Казахстан — Россия 0:3 (2-й тайм)
Денис Черышев оформил дубль в матче второго отборочного тура ЧЕ-2020 против Казахстана, который проходит в эти в Нур-Султане.
Обновлено в 10:48
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Общество
Снегопад в Москве прекратится к вечеру
Обновлено в 09:56
Политика
Sunday Times: Через неделю Мэй уже не будет премьер-министром
Отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет выполнять техническую роль (займется Brexit), и покинет пост, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Авто
Электрокар Porsche Taycan готовят к дебюту
Электрокар версии сTaycan готовят к дебюту. Немецкий бренд на сегодняшний день проводит дорожное испытание прототипа.
Обновлено в 10:15
Политика
В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии
Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Пакистан перебрасывает войска на границу с Индией
По сообщениям индийских СМИ, Пакистан нарастил свою группировку на границе страны. В частности, в район эскалации прибыли комплексы ПВО.
Обновлено в 09:54
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56