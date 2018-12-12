Происшествия

Пострадавшие от взрыва в Назрани полицейские скончались
Lenta.ru
12:25

Полицейские, получившие ранения во время взрыва в Назрани, скончались, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru12:25

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В Назрани возле торгового центра произошел взрыв

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