Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в центре Страсбурга
Интерфакс
14:50

Сотрудники французской полиции прибыли в центр Страсбурга, откуда поступили данные о стрельбе, сообщили местные СМИ во вторник вечером. По их данным, в настоящее время ведется поиск стрелявшего.
Интерфакс14:50

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Число погибших в Страсбурге возросло до двух, 11 человек ранены

Эхо Москвы16:00

Личность стрелявшего по людям в Страсбурге установлена

Коммерсантъ15:57

Стрелявшего по людям в Страсбурге должны были арестовать утром, пишут СМИ

РИА Новости16:52

Власти Франции подтвердили сообщения о двух жертвах стрельбы в Страсбурге

РБК16:30

AFP: военные вступили в перестрелку с нападавшим в Страсбурге

ТАСС16:15

СМИ: Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

RT на русском16:40

До четырех человек выросло число жертв стрельбы в Страсбурге

Интерфакс16:56
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Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек

Обновлено в 16:53
Происшествия

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников

Расследование ведется по статье УК РФ о мошенничестве, однако полицейские и чекисты решили проверить возможную коррупционную составляющую в деле решальщика и изъять необходимые для этого документы.
Обновлено в 15:35
Происшествия

В Астраханской области взорвалась ракета С-300

На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области ракета ЗРК С-300 отклонилась от заданной траектории и взорвалась в воздухе, а затем упала неподалеку от полигона.
Обновлено в 16:29
Происшествия

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Кировской области сошли с рельсов десятки вагонов с рудой

В Подосиновском районе Кировской области сошел с рельсов 31 грузовой вагон с рудой. Об этом сообщается на сайте Горьковской железной дороги.
Обновлено в 16:14
Происшествия

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве

Обновлено в 15:28
Происшествия

Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 14:25
Происшествия

На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

В городе Миллерово Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено 8 декабря.
Обновлено в 16:27
Происшествия

При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека

В результате пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку

Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 16:01
Происшествия

Неизвестные обокрали дом главного тренера сборной России по фехтованию

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что неизвестные похитили часы и ювелирные изделия из его частного дома.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Саратовской области задержали трех наркополицейских

Региональное СУСК сообщило, что, по версии следствия, 31 октября 34-летний начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, его 35-летний заместитель и 28-летний оперативник на одной из улиц города остановили двух молодых людей 24 и 25 лет, в мобильном телефоне одного из которых они обнаружили адрес "тайниковой закладки" наркотиков.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на МКАД

Два человека пострадали в результате ДТП на МКАД.
Обновлено в 16:45
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