Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерееREGNUM 17:57

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта. Один из посетителей разделся до нижнего белья возле одного из полотен, а после прогулялся в таком виде по Врубелевскому залу.
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Гулявший в трусах по Третьяковке оказался «ценителем» Врубеля

РИА Новости16:04

В Третьяковке назвали «несанкционированным перформансом» появление в музее мужчины в белье

ТАСС16:00

Полиция Москвы ведет розыск обнажившегося в Третьяковской галерее мужчины

РЕН ТВ15:44

Третьяковская галерея заявила об отсутствии угрозы экспонатам после прогулки полуголого мужчины в ее залах

Агентство Москва15:59

Мужчина разделся до стрингов в Третьяковке

Комсомольская правда13:47

Организатор акции с мужчиной в стрингах рассказал о целях перформанса

Вечерняя Москва18:08

В Третьяковке заявили об отсутствии угрозы экспонатам после прогулки полуголого мужчины

Москва 2416:13
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Политика

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Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
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Физики предложили новый способ детектирования частиц темной материи.
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Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

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Росстат приостановил публикацию ежемесячных данных о доходах населения

Росстат перестал публиковать в ежемесячных отчетах данные о реальных доходах россиян.
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Обновлено в 10:59
Футбол

Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго

Сборная Уэльса переиграла команду Тринидад и Тобаго в товарищеском матче (1:0). Единственный мяч на последних секундах встречи забил 19-летний нападающий Бен Вудберн.
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Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»

Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.
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Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

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Адвокаты Фролова раскрыли детали суда с Началовой из-за квартиры

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В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
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Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
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