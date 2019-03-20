Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерееREGNUM 17:57
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта. Один из посетителей разделся до нижнего белья возле одного из полотен, а после прогулялся в таком виде по Врубелевскому залу.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Общество
«Дикси» + «Бристоль». Кажется, торговые сети провалили эксперимент в Челябинске
Торговая сеть «Дикси» рассказала о запуске совместного проекта с «Бристолем» — открытии магазинов в формате shop-in-shop на Урале.
Обновлено в 22:42
Происшествия
В Новосибирске нашли пропавшего после школы 9-летнего мальчика
Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 9-летнего мальчика, который пропал вчера после школы на Западном жилмассиве.
Обновлено в 20:35
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Политика
Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов
«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Футбол
Дзюба пожелал сборной Бельгии по футболу сыграть ниже своего уровня
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии пожелал сопернику сыграть ниже своих возможностей.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено в 22:22
Шоу-бизнес
«Бедная овечка»: Поклонники оценили новый имидж Анфисы Чеховой
Не всем изменения имиджа Чеховой пришлись по душе.
Обновлено в 21:00
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Президент признал, что не сделал оговорку об отсутствии обратной силы закона и не стал отказываться от слов Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства объявил о необходимости распространить действие закона об ипотечных каникулах на все договоры об ипотеке, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 07:07
Политика
Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Обновлено в 15:14
Игры
Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков
Среди банков, входящих в топ-50 по размеру портфеля гарантий на 1 февраля 2019 года, новому требованию по рейтингу (rиВВ -) не соответствуют только три — Интерпромбанк, Байкалинвестбанк и НС Банк, рассказала младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.
Обновлено в 22:00
Политика
Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева
Обновлено в 02:31
Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Общество
Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн
Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
Здоровье
Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами
Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Общество
В выходные в Екатеринбурге пойдет мокрый снег
Например, посмотрите, как с грязью и кучами снега в городе борются красота и сила — балерина и тренер фитнес-клуба Garage Gim Дина Тимирова и каратист Марсель Мансуров.
Обновлено в 22:45
Политика
Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро
По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11