Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерееREGNUM 17:57

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта. Один из посетителей разделся до нижнего белья возле одного из полотен, а после прогулялся в таком виде по Врубелевскому залу.

Происшествия В Новосибирске нашли пропавшего после школы 9-летнего мальчика Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 9-летнего мальчика, который пропал вчера после школы на Западном жилмассиве.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Политика Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.

Политика В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.

Политика Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.

Политика Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов «Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.

Футбол Дзюба пожелал сборной Бельгии по футболу сыграть ниже своего уровня Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии пожелал сопернику сыграть ниже своих возможностей.

Армия и оружие США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.

Политика Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации» Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Президент признал, что не сделал оговорку об отсутствии обратной силы закона и не стал отказываться от слов Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства объявил о необходимости распространить действие закона об ипотечных каникулах на все договоры об ипотеке, сообщает "Российская газета".

Политика Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.

Экономика Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков Среди банков, входящих в топ-50 по размеру портфеля гарантий на 1 февраля 2019 года, новому требованию по рейтингу (rиВВ -) не соответствуют только три — Интерпромбанк, Байкалинвестбанк и НС Банк, рассказала младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.

Авто Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.

Общество Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.

Здоровье Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.

Происшествия Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.

Экономика Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.

Наука Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.

Армия и оружие Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Общество В выходные в Екатеринбурге пойдет мокрый снег Например, посмотрите, как с грязью и кучами снега в городе борются красота и сила — балерина и тренер фитнес-клуба Garage Gim Дина Тимирова и каратист Марсель Мансуров.