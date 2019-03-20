Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерееREGNUM вчера в 17:57

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта. Один из посетителей разделся до нижнего белья возле одного из полотен, а после прогулялся в таком виде по Врубелевскому залу.
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Гулявший в трусах по Третьяковке оказался «ценителем» Врубеля

РИА Новостивчера в 16:04

В Третьяковке назвали «несанкционированным перформансом» появление в музее мужчины в белье

ТАССвчера в 16:00

Полиция Москвы ведет розыск обнажившегося в Третьяковской галерее мужчины

РЕН ТВвчера в 15:44

Третьяковская галерея заявила об отсутствии угрозы экспонатам после прогулки полуголого мужчины в ее залах

Агентство Москвавчера в 15:59

Мужчина разделся до стрингов в Третьяковке

Комсомольская правдавчера в 13:47

Организатор акции с мужчиной в стрингах рассказал о целях перформанса

Вечерняя Москвавчера в 18:08

В Третьяковке заявили об отсутствии угрозы экспонатам после прогулки полуголого мужчины

Москва 24вчера в 16:13
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Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Обновлено в 00:16
Политика

Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

ДТП с участием грузовика и легковушки в Кузбассе: пострадали пятеро

В среду, 20 марта, ДТП в городе Прокопьевске Кемеровской области произошла авария, в которой пострадали несколько человек.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено вчера в 07:23
Общество

Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске

Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Калмыкия и Республика Алтай обрели новых руководителей

Владимир Путин сменил руководителей сразу в двух регионах — Республике Алтай и Калмыкии. Прежние главы приняли решение уйти в отставку.
Обновлено вчера в 13:45
Наука

Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно

Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском

Обновлено вчера в 15:34
Хоккей

«Коламбус» подписал контракт с вратарем сборной Латвии

24-летний игрок сборной Латвии подписал с Блю Джекетс однолетний контракт новичка.
Обновлено в 00:23
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ

Обновлено вчера в 23:15
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Заб.ру и Заб.ТВ проведут трансляцию «Прямого разговора» с Осиповым

Глава Забайкальского края Александр Осипов 21 марта проведёт «Прямой разговор» с забайкальцами. Смотрите видеотрансляцию на сайте Заб.ТВ.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие

В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии

В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.
Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Врач Началовой: «Юля больше месяца не обращалась к врачам»

Российская певица Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, вовремя не обратилась к медикам за помощью, сообщил её врач Василий Шуров в интервью «Московскому комсомольцу».
Обновлено вчера в 18:22
Здоровье

Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна

Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Футбол

РФС снял шесть очков с «Тюмени»

С сибирского клуба было решено снять шесть очков из-за отказа выплачивать долги бывшим футболистам.
Обновлено вчера в 10:09
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Экономика

С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей

Обновлено вчера в 04:40
Авто

Volvo не допустит пьяных водителей к управлению автомобилем

Обновлено вчера в 23:10
Политика

Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
Обновлено вчера в 19:43
Музыка

Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Уолтер Афанасьев — автор хитов Мэрайи Кэри «All I want for christmas is you» и «My all», продюсер бессмертной композиции Селин Дион «My heart will go on», обладатель премии «Грэмми».
Обновлено вчера в 12:28
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Культура

Стали известны имена лауреатов конкурса «Учитель года Алтая – 2019»

В финале оказались три учителя информатики, два педагога начальных классов и учитель истории и обществознания.
Обновлено вчера в 07:58
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов

В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 18:49
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