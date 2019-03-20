Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерееREGNUM вчера в 17:57
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта. Один из посетителей разделся до нижнего белья возле одного из полотен, а после прогулялся в таком виде по Врубелевскому залу.
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Третьяковская галерея заявила об отсутствии угрозы экспонатам после прогулки полуголого мужчины в ее залах
Агентство Москвавчера в 15:59
В Третьяковке заявили об отсутствии угрозы экспонатам после прогулки полуголого мужчины
Москва 24вчера в 16:13
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Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
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«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
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Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
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Общество
Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
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Владимир Путин сменил руководителей сразу в двух регионах — Республике Алтай и Калмыкии. Прежние главы приняли решение уйти в отставку.
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Наука
Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно
Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.
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Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
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«Коламбус» подписал контракт с вратарем сборной Латвии
24-летний игрок сборной Латвии подписал с Блю Джекетс однолетний контракт новичка.
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Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
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Общество
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Глава Забайкальского края Александр Осипов 21 марта проведёт «Прямой разговор» с забайкальцами. Смотрите видеотрансляцию на сайте Заб.ТВ.
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Армия и оружие
В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии
В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.
Обновлено вчера в 20:16
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Обновлено вчера в 18:22
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Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
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РФС снял шесть очков с «Тюмени»
С сибирского клуба было решено снять шесть очков из-за отказа выплачивать долги бывшим футболистам.
Обновлено вчера в 10:09
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Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий
По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
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С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей
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Авто
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Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан
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Обновлено вчера в 19:43
Музыка
Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Уолтер Афанасьев — автор хитов Мэрайи Кэри «All I want for christmas is you» и «My all», продюсер бессмертной композиции Селин Дион «My heart will go on», обладатель премии «Грэмми».
Обновлено вчера в 12:28
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Стали известны имена лауреатов конкурса «Учитель года Алтая – 2019»
В финале оказались три учителя информатики, два педагога начальных классов и учитель истории и обществознания.
Обновлено вчера в 07:58
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В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 18:49