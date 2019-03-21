Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерееREGNUM вчера в 17:57
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта. Один из посетителей разделся до нижнего белья возле одного из полотен, а после прогулялся в таком виде по Врубелевскому залу.
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Третьяковская галерея заявила об отсутствии угрозы экспонатам после прогулки полуголого мужчины в ее залах
Агентство Москвавчера в 15:59
В Третьяковке заявили об отсутствии угрозы экспонатам после прогулки полуголого мужчины
Москва 24вчера в 16:13
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Происшествия
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Центре питания Универсиады-2019 проходят обыски
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) пришли с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:05
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие
Источник назвал сроки первого полета Ил-112В
Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
CNN сообщил о первых повестках по делу о сертификации Boeing 737 Mах
Сотрудники минюста США выдали несколько повесток в рамках уголовного расследования процедуры сертификации самолетов Boeing 737 Max, проводившейся Федеральной авиационной администрацией.
Обновлено вчера в 22:49
Теннис
Евгения Родина завершила выступление на турнире Miami Open
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой откладывали трижды
Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Глава МВД Украины призвал уважать русскоязычных украинцев
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинцев, которые предпочитают говорить на русском языке, не следует притеснять.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 07:28
Хоккей
«Коламбус» подписал контракт с вратарем сборной Латвии
24-летний игрок сборной Латвии подписал с Блю Джекетс однолетний контракт новичка.
Обновлено в 00:23
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Транспорт
Пригородные электрички перейдут на летнее расписание 31 марта
Московская железная дорога (МЖД) перейдет на летнее расписание с 31 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:26
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Украина ввела санкции против Володина
Власти Украины ввели санкционные меры против спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
Обновлено в 02:17
Происшествия
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Космос
Марсоход сфотографировал человекоподобную «мумию»
Обновлено в 01:01
Общество
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России
Россияне, столкнувшиеся в 2018 году с нарушениями потребительских прав, чаще всего жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности – таких 47%, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья
Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.
Обновлено в 00:37
Экономика
В России стали строить меньше жилья
В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го.
Обновлено в 02:11