Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерееREGNUM вчера в 17:57

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта. Один из посетителей разделся до нижнего белья возле одного из полотен, а после прогулялся в таком виде по Врубелевскому залу.

Спорт Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".

Экономика Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.

Общество Начался «Прямой разговор» с главой Забайкалья Александром Осиповым 21 марта в забайкальской столице начался «Прямой разговор» с врио губернатора края Александром Осиповым.

Происшествия В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб "На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал распад группы «Ленинград» Композитор Юрий Лоза рассказал о своем отношении к распаду группировки "Ленинград".

Политика Володин назвал пустопорожними новые санкции Украины против РФ Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал пустопорожними и основанными на бессилии новые санкции Украины против России.

Наука Полицейскую собаку клонировали в Китае В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.

Экономика Трутнев: бюрократия мешает развитию жилищного строительства в ДФО На заседании планируется рассмотреть процедуру оформления документов для строительства, которая, по словам Ю.Трутнева, слишком затянута.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Хоккей Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.

Общество Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Шоу-бизнес Юлию Началову похоронят в любимом платье Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.

Экономика СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.

Армия и оружие Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.

Происшествия В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.

Политика ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.

Общество Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.

Происшествия Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон родила третьего ребенка Третья беременность Джессики Симпсон, сопровождавшаяся постоянным недомоганием певицы, закончилась благополучно: вчера на свет появилась ее дочь.

Здоровье Профессор ИГМУ назвал места около Иркутска, где больше всего клещей Президент ассоциации инфекционистов и госпитальных эпидемиологов Иркутской области, профессор Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) Курбан Аитов назвал несколько мест вокруг Иркутска, где больше всего клещей, сообщала 20 марта газета «Областная».