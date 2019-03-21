Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерееREGNUM вчера в 17:57
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта. Один из посетителей разделся до нижнего белья возле одного из полотен, а после прогулялся в таком виде по Врубелевскому залу.
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Третьяковская галерея заявила об отсутствии угрозы экспонатам после прогулки полуголого мужчины в ее залах
Агентство Москвавчера в 15:59
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Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Общество
Начался «Прямой разговор» с главой Забайкалья Александром Осиповым
21 марта в забайкальской столице начался «Прямой разговор» с врио губернатора края Александром Осиповым.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 16:56
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал распад группы «Ленинград»
Композитор Юрий Лоза рассказал о своем отношении к распаду группировки "Ленинград".
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Володин назвал пустопорожними новые санкции Украины против РФ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал пустопорожними и основанными на бессилии новые санкции Украины против России.
Обновлено в 03:40
Наука
Полицейскую собаку клонировали в Китае
В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
В Якутске арестованы ещё два мигранта по делу об изнасиловании женщины
Мэр Якутска Сардана Авксеньтьева пообещала разобраться с проблемой нелегальных мигрантов.
Обновлено в 02:21
Экономика
Трутнев: бюрократия мешает развитию жилищного строительства в ДФО
На заседании планируется рассмотреть процедуру оформления документов для строительства, которая, по словам Ю.Трутнева, слишком затянута.
Обновлено в 03:20
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Хоккей
Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности
В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33
Политика
ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Губернатор Мурманской области ушла в отставку
Обновлено в 03:03
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести
Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон родила третьего ребенка
Третья беременность Джессики Симпсон, сопровождавшаяся постоянным недомоганием певицы, закончилась благополучно: вчера на свет появилась ее дочь.
Обновлено в 02:58
Здоровье
Профессор ИГМУ назвал места около Иркутска, где больше всего клещей
Президент ассоциации инфекционистов и госпитальных эпидемиологов Иркутской области, профессор Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) Курбан Аитов назвал несколько мест вокруг Иркутска, где больше всего клещей, сообщала 20 марта газета «Областная».
Обновлено вчера в 21:05
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами
Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.
Обновлено 19 марта в 08:15
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25