Неизвестные забросали камнями и петардами машину Гуайдо в ВенесуэлеФАН 00:43

Неизвестные забросали петардами и камнями автомобиль лидера оппозиции и спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, политик в результате нападения не пострадал. Инцидент произошел, когда оппозиционер покидал Национальную ассамблею.

Неизвестные забросали камнями и петардами машину Гуайдо в Венесуэле

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