Неизвестные взломали аккаунт Медведева в TwitterRT на русском 10:19

с чего всё началось

Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. К настоящему времени контроль над аккаунтом восстановлен.

Хоккей Иван Барбашев заменил Тарасенко в первом звене «Сент-Луиса» Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев проведет седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли в первом звене.

Экономика Чубайс предложил ввести новый налог Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».

Гаджеты Astra Linux поставят на смартфоны Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.

Технологии Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.

Экономика Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.

Общество На Урал придут летние заморозки По сообщениям Гидрометцентра, на Урале в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, похолодание, в отдельных районах возможны даже заморозки.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Происшествия В Абхазии восстановили подачу электричества "Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".

Происшествия На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».

Футбол Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия".

Армия и оружие США используют Украину для хранения ядерных отходов, заявили в ДНР Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США.

Политика В Раде правление Зеленского назвали катастрофой Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Происшествия МВД РФ подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей Отмечается, что ведомство предлагает добавить два дополнительных признака опьянения Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения.

Армия и оружие Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света» Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.

Происшествия В США мужчина подрался с медведем из-за собаки В пригороде Лос-Анджелеса мужчина подрался с медведицей, которая напала на его собаку, пишет Daily Mail.

Политика Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.

Экономика Детское питание может попасть в список социально значимых товаров Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.

Общество В центре Москвы началась не согласованная с мэрией акция В Москве началась не согласованная с властями акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого сначала обвинили в торговле наркотиками, но потом освободили из-под домашнего ареста после снятия обвинений.

Гаджеты Утечки раскрыли информацию о картах NVIDIA SUPER Ресурс Wccftech со ссылкой на надёжный источник сообщил целый ворох утечек о будущих видеокартах NVIDIA SUPER.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президента Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.