Политика
Неизвестные взломали аккаунт Медведева в TwitterRT на русском 10:19
Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. К настоящему времени контроль над аккаунтом восстановлен.
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Неизвестные взломали твиттер-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили журналистам в пресс-службе Кабмина.РИА Новости10:05
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Хоккей
Иван Барбашев заменил Тарасенко в первом звене «Сент-Луиса»
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев проведет седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли в первом звене.
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Чубайс предложил ввести новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
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Astra Linux поставят на смартфоны
Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
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Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
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Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы
Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.
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Кино
Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
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Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера
Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
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Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Общество
На Урал придут летние заморозки
По сообщениям Гидрометцентра, на Урале в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, похолодание, в отдельных районах возможны даже заморозки.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Футбол
Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России
Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия".
Обновлено в 21:30
Общество
Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши
Обновлено в 22:26
Армия и оружие
США используют Украину для хранения ядерных отходов, заявили в ДНР
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США.
Обновлено в 19:16
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:33
Происшествия
МВД РФ подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей
Отмечается, что ведомство предлагает добавить два дополнительных признака опьянения Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения.
Обновлено вчера в 18:42
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено в 20:58
Происшествия
В США мужчина подрался с медведем из-за собаки
В пригороде Лос-Анджелеса мужчина подрался с медведицей, которая напала на его собаку, пишет Daily Mail.
Обновлено в 20:26
Политика
Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Экономика
Детское питание может попасть в список социально значимых товаров
Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено в 22:14
Общество
В центре Москвы началась не согласованная с мэрией акция
В Москве началась не согласованная с властями акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого сначала обвинили в торговле наркотиками, но потом освободили из-под домашнего ареста после снятия обвинений.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Утечки раскрыли информацию о картах NVIDIA SUPER
Ресурс Wccftech со ссылкой на надёжный источник сообщил целый ворох утечек о будущих видеокартах NVIDIA SUPER.
Обновлено в 14:24
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Транспорт
Нулевой километр
Пока все были заняты, наблюдая за событиями в сквере у Драмтеатра (и мы в том числе), в Екатеринбурге подняли цену на проезд в метро — до 32 рублей.
Обновлено в 21:00