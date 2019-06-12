Неизвестные взломали аккаунт Медведева в TwitterRT на русском 10:19

с чего всё началось

Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. К настоящему времени контроль над аккаунтом восстановлен.

Политика США и Польша договорились о поставке 2 млрд СПГ на $8 млрд Польша купит у США дополнительно 2 млрд кубометров сжиженного природного газа почти на $8 млрд.

Футбол «Спартак» хочет подписать Гильерме "Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.

Общество Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча.

Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.

Происшествия Навального задержали на акции в центре Москвы В столичном ГУ МВД сообщили, что в ходе не согласованной мэрией акции в центре Москвы задержано более 200 человек.

Политика Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной «Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.

Футбол СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак» Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Здоровье Медики рассказали, о каком заболевании говорит сильный храп во сне «Апноэ во сне является фактором риска возникновения артериальной гипертензии, а высокое кровяное давление имеет тенденцию приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям и вызывать инфаркты», - рассказал доктор Лоуренс Эпштейн.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.

Футбол Вратарь «Челси» перешел в «Брагу» Голкипер «Челси» Эдуарду расторг контракт с английским клубом и перешел в «Брагу».

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Происшествия После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Происшествия Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.

Экономика Дмитрий Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе Премьер Дмитрий Медведев считает, что в будущем общество может отказаться от пятидневки в пользу четырехдневной рабочей недели.