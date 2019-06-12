Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в TwitterИзвестия 10:44

с чего всё началось

В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам представителей кабмина, аккаунт политика был взломан хакерами.

Происшествия На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».

Футбол Мбаппе забил первые 100 голов в карьере раньше, чем Роналду и Месси Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против Андорры (4:0) забил свой 13-й гол за национальную сборную и 100-й – в профессиональной карьере.

Гаджеты Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора» Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.

Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Политика В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.

Армия и оружие В ВКС России допустили пилотирование истребителей девушками-летчицами Девушки-курсанты Краснодарского училища, проходящие обучение на военных летчиц, смогут управлять любой авиацией, в том числе и истребителями, если проявят на то способности.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Культура Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Происшествия Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.

Общество Стали известны результаты ЕГЭ по математике Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.

Армия и оружие Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армии РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части.

Армия и оружие Россия, по некоторым данным, перебрасывает дополнительные войска и вооружения в Крым По данным источника издания, к нынешнему контингенту в 30 тысяч военных Москва планирует добавить еще 13 тысяч. собеседники издания говорят, что наращивание сил даст Москве больше контроля над Черным морем.

Политика Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.

Наука Аутизм у младенцев научились определять ученые Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.

Политика День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.

Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.

Политика Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины «Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.

Политика У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.

Здоровье Минздрав не доказал безопасность электронных сигарет Сотрудники Минздрава России не доказали безопасность электронных сигарет, поэтому настаивают на приравнивании вейпов к обычной табачной продукции.

Происшествия В Самарской области у железнодорожной станции загорелся лес В Самарской области около железнодорожной станции Курумоч загорелся лес на площади 5 га. На место происшествия направлен пожарный поезд.