Происшествия
Неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню в МалиГазета.Ru 14:51
Неизвестные вооруженные злоумышленники напали на пастухов, убили их и уничтожили деревню возле города Банкас в Мали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой мэра города Мулая Гуиндо.
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Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
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Обновлено в 15:40
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест
Обновлено в 11:25
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено в 17:49
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В Самарской области врач, рассказавший о своей зарплате в сети, добился ее повышения до 40 тысяч
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Обновлено в 05:43
Культура
Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США
В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено в 01:55
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
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Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Авто
Опубликованы данные о новом Chevrolet Corvette C8
Зарубежные СМИ обнародовали новые данные о Chevrolet Corvette C8, продажи которого начнутся не ранее следующего года.
Обновлено в 13:48
Политика
Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины
Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено в 01:38
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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Культура
Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона
Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Политика
Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Культура
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
Соколов: Историки много чего знают наверняка.
Обновлено в 17:01
Политика
Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Футбол
Впервые за 13 лет Мальта победила в домашнем официальном матче
Примечательно, что в последний раз в официальном домашнем матче сборная Мальты одерживала победу 13 лет назад - в 2006 году команде покорилась сборная Венгрии со счетом 2:1.
Обновлено в 19:15
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США
НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено в 01:48
Политика
Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за элитного жилья
Ранее болгарские СМИ опубликовали информацию о том, что заместитель председателя партии ГЕРБ Цветан Цветанов и министр юстиции Цецки Цачева приобрели в собственность апартаменты в элитном комплексе по цене намного ниже рыночной.
Обновлено в 11:16
Политика
Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.
Обновлено в 17:22
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено в 11:20
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02