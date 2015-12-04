Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk. По данным издания, инцидент произошёл в городе Эрбиль — столице Иракского Курдистана.

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

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