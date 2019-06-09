Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и МавзолеяРБК 06:22

Анонимные угрозы "минирования" поступили в воскресенье днем в адрес 16 объектов в Москве, в том числе Храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, проводятся проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

с чего всё началось

В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб столицы.

Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея

Армия и оружие США разместили в Польше новое оружие EC-130H Compass Call - воздушная система радиоэлектронного подавления на базе военно-транспортного самолета C-130 Hercules.

Кино Натали Портман празднует 38-й День рождения 9 июня свой 38-й день рождения празднует американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссер, сценаристка и продюссер Натали Портман.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.

Общество Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».

Игры Утечка: стоимость и список проектов Xbox Game Pass для РС Утечки перед Е3 2019 продолжаются — в магазине Microsoft обнаружили страницу Xbox Game Pass для РС (это, напомним, отдельный от Xbox One сервис).

Экономика В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.

Происшествия Голунов дал интервью «Дежурной части» Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.

Космос На темной стороне Луны уфологи нашли древние здания Тайваньский уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своём сайте заявление, в котором выражает убеждение в существовании на Луне объектов не природного происхождения.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в отборе Чемпионата Европы-2020 со счетом 9:0. Игра прошла в Саранске.

Футбол Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, намерена повторить свой поступок Блогер Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, намерена повторить свои действия в будущем.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Политика Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Политика Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1".

Авто Тюнеры доработали BMW M3 «DTM Edition» 1990 года выпуска Специалисты ателье ClassicDriver решили порадовать поклонников классических BMW и доработали 29-летний BMW M3.

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Происшествия Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.

Наука Названы главные угрозы жизни человечества Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.

Политика В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.