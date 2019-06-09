Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и МавзолеяРБК 06:22
В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб столицы.
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с чего всё началось
Анонимные угрозы "минирования" поступили в воскресенье днем в адрес 16 объектов в Москве, в том числе Храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, проводятся проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.РИА Новости05:25
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