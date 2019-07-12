Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей ЗеленскогоИзвестия вчера в 11:35
В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
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Общество
Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину своих SSJ-100
Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Мэр Днепра о пари с Зеленским: граждане просто хотят кино
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено вчера в 12:53
Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено 11 июля в 07:08
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол
Крыховяк назвал задачи «Локомотива» на розыгрыш Лиги чемпионов
По итогам сезона-2018/19 «Локомотив» занял 2-е место в чемпионате России и получил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Гаджеты
Названы ценники на смартфон Samsung Galaxy Note 10
Названы ценники на новый смартфон Samsung Galaxy Note 10, они стартуют с отметки в 999 евро.
Обновлено вчера в 15:44
Наука
В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
Обновлено 10 июля в 18:16
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Lada XRAY Cross на длительном тесте «За рулем». Начинаем!
Почти десять тысяч километров, накатанные по дорогам и бездорожью России, Средней Азии и Кавказа, позволили собрать много полезной информации о машине.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Шаман Александр Габышев собрал большой митинг в Чите
Обновлено вчера в 08:39
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Общество
Росгвардия попросила передать ей охрану посевов опийного мака
Росгвардия сможет на договорной основе охранять посевы наркосодержащих растений, выращиваемых в медицинских, научных или учебных целях, говорится в документе.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки
Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Официально: Черышев стал игроком «Валенсии»
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье
В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено вчера в 09:44
Авто
В России отзывают три автомобиля Porsche
В рамках отзывной кампании ООО «Порше Руссланд» (официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке) предложит владельцам неисправных автомобилей посетить любой дилерский центр марки в России для бесплатной проверки и, при необходимости, замены крепления датчиков боковых подушек безопасности.
Обновлено вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИ
Певица Светлана Лобода устроила скандал на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" из-за VIP-гримерной, сообщают "Невские новости".
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
«Барселона» стала самым расточительным клубом Европы
Испанская «Барселона» потратила больше одного миллиарда евро за последние пять лет — это самый высокий показатель в европейском футболе.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено вчера в 01:39
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:55