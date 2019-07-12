Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей ЗеленскогоИзвестия 11:35
В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
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Происшествия
В грузовике «Феррари» обнаружили нелегальных мигрантов
Британская полиция обнаружила двух нелегальных мигрантов в грузовике команды Формулы-1 «Феррари».
Обновлено в 13:39
Общество
Hürriyet (Турция): это не шутки (Hürriyet)
Температурные показатели превысили сезонную норму в среднем на два градуса. А Турция пережила самый жаркий июнь за последние 48 лет.
Обновлено в 18:22
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
«Горжусь находкой»: Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы
"Горжусь находкой": Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы На официальной странице в Инстаграм певица рассказала, как быстро уложить ребенка спать.
Обновлено в 15:05
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Россия - страна охранников и таксистов. Проблемы начнутся, когда они станут не нужны
Президент «Высшей школы экономики» произнес в Сколково страшные слова о том, что через 10 лет практически полностью исчезнет профессия продавца и охранника.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Министр обороны Турции и и.о. главы Пентагона обсудили поставку С-400
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии.
Обновлено в 16:42
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Финансы
ЦБ введет ограничения на кредитование сделок слияний и поглощений
Центральный банк введет с 1 октября 2019 года ограничения для банков на кредитование сделок по слиянию и поглощению (M&A), говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Huawei пока не решила, станет ли Hongmeng OS заменой Android
Компания Huawei до сих пор считает Android предпочтительной операционной системой для своих мобильных устройств.
Обновлено в 07:49
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательной организацией
Генпрокуратура РФ признала канадскую неправительственную организацию Ukranian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") нежелательной в России.
Обновлено в 05:17
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала
Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Политика
Трамп намерен уволить главу нацразведки
Президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса, передает Axios со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:17
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге представлено цифровизованное рабочее место штурмана
Цифровизованное рабочее место штурмана позволяет совместить в единой системе сразу несколько элементов, необходимых для штурманской работы на борту корабля.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Общество
Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере
Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Обновлено в 16:10