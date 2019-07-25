Происшествия

Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБРИзвестия 10:43

Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом в четверг, 25 июля, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел в тот момент, когда экс-глава государства садился в автомобиль.
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На Порошенко попытались напасть после его выхода от следователей

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Несолько человек пытались напасть на Порошенко после допроса

Газета.Ru12:34
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