Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом в четверг, 25 июля, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел в тот момент, когда экс-глава государства садился в автомобиль.

Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР

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