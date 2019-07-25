Происшествия
Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБРИзвестия 10:43
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом в четверг, 25 июля, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел в тот момент, когда экс-глава государства садился в автомобиль.
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Футбол
«Спартак» отказался от трансфера Перейро
После длительных переговоров «Спартак» отказался от покупки полузащитника ПСВ Гастона Перейро.
Обновлено в 10:44
Общество
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Происшествия
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Происшествия
Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
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Игры
Посетителям Gamescom покажут живой геймплей Cyberpunk 2077
CD Projekt Red сообщила о своих планах на Gamescom 2019: на августовскую выставку студия привезёт сразу две геймплейные демки Cyberpunk 2077 - похоже, одну из них снова будут показывать за закрытыми дверями, а вот вторую будут демонстрировать публично.
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Общество
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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Политика
СБУ задержала российский танкер
Обновлено в 07:25
Кино
«Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»: вышел трейлер хоррор-комедии от авторов «Дэдпула»
Sony Pictures показали первый трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» ‒ долгожданного продолжения хоррор-комедии с участием Джесси Айзенберга и Вуди Харрельсона, которая окажется на экранах ровно 10 лет спустя после премьеры оригинала.
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Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
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Элджей вытеснил Киркорова: определен топ-40 востребованных звезд в РФ
В России представлен новый список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта, в котором признанных грандов эстрады вроде Филиппа Киркорова или Сергея Шнурова сменили молодые и яркие звезды.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья забеременела благодаря ЭКО и донору
Британская певица Натали Имбрулья поделилась со своими поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 02:19
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Общество
Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel
Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 04:31
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
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Обновлено в 05:05
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Капитан «Порту» Перейра покинул команду из-за ссоры с тренером
Португальский футболист, капитан ФК «Порту» Данилу Перейра вынужден был покинуть расположение клуба, поскольку поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау.
Обновлено в 02:58
Экономика
Правительство ограничило участие иностранных компаний в производстве газовых турбин
Правительство обнародовало постановление, которое ограничивает возможность участие компаний с долей иностранного капитала свыше 50% в локализации в России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт.
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Политика
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«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
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Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.
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Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
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