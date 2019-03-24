Общество
Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в МосквеГазета.Ru 11:29
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Изучив съемку более внимательно, подруги обнаружили, что как раз в промежуток между двумя селфи двое неизвестных, мужчина и женщина, спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Федоровны, каким-то образом прикрепили к стене раму с фотографией и удалились.Московский Комсомолец09:18
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Подробности скандала в Историческом музее: лишняя фотография висела более суток
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