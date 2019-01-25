Происшествия
Неизвестные попытались сжечь московского школьникаИзвестия 03:58
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись данного инцидента, сделанную камерой наблюдения, установленной у входа в подъезд жилого дома. 21 января несколько московских подростков подожгли друг друга и сняли происходящее на видео. В результате «развлечения» один ребенок получил ожоги.
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Политика
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Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
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Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов за прокат.
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Обновлено в 07:03
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Бабушкинский суд Москвы избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения начальнику ОМВД по подмосковному Чехову Андрею Большакову, задержанному по подозрению в незаконном обороте оружия.
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Общество
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Обновлено в 08:26
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Скворцова прокомментировала смерть ребенка в больнице на Урале
Ранее региональное управление СК РФ начало проверку после смерти в одной из больниц города Копейска 9-летней девочки, в следственные органы обратились родители ребенка.
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Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом
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В густонаселенной области вокруг залива Сан-Франциско начнется строительство доступного жилья.
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Спикер новгородского парламента объяснила свои слова о пособиях
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Члена ЦИК лишили ученой степени из-за плагиата в диссертации
Член Центризбиркома, бывший депутат Госдумы Валерий Гальченко лишен ученой степени кандидата социологических наук.
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