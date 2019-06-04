Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»ТАСС 10:48
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
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с чего всё началось
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.РБК10:04
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Происшествия
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Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
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Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
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Общество
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Как сообщает пресс-секретарь главы региона, ДКБ ликвидируют как самостоятельное учреждение и присоединят к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».
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Кино
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В YouTube опубликован тизер сериала «Карнивал Роу». Многосерийный фильм выйдет на стрим-сервисе Amazon Prime Video.
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Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.
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Шоу-бизнес
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Авто
Новый Mercedes-AMG A45 тестируют на Нюрбургринге
Фотошпионам удалось заметить автомобиль на заправке, после чего новинка проехала несколько кругов по гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
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Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Музыка
Jay‐Z стал первым рэпером‐миллиардером
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Происшествия
В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы
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Обновлено в 07:50
Кино
Историк о сериале «Чернобыль»: Ахинеей наполнен весь фильм
«Вечерняя Москва» спросила у кинокритиков и историков, чем обусловлена такая популярность и как россиянам стоит воспринимать «Чернобыль».
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Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
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Космос
Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи
Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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Футбол
УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА назвал лучший гол завершившегося сезона в Лиге чемпионов По результатам голосования болельщиков самый красивый мяч был забит в противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.
Обновлено в 11:12
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
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Происшествия
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Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58