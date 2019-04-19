Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведениеLenta.ru 15:50

В Подмосковье неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение (иешиву) «Торат Хаим».
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Крупнейшую еврейскую академию России подожгли в Подмосковье

Вечерняя Москва14:20

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

RT на русском12:33

В Подмосковье подожгли здание еврейской академии

РБК13:31

В Подмосковье подожгли иешиву «Торат Хаим»

ТАСС13:26

Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского университета в РФ

Москва 2412:34

Еврейскую академию подожгли в Подмосковье

РИАМО13:43

Неизвестные подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

РИА Новости12:14
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Обновлено в 17:20
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Экономика

«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Обновлено в 15:28
Политика

Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину

Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:28
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Врачи поставили диагноз писателю Быкову

Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 17:18
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами

Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Сотрудника Росавиации арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей

В результате с 2008 по 2018 год госкорпорация потеряла порядка одного миллиарда рублей, который присвоили участников адвокатской коллегии.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Футбол

Анжи — Ахмат 0:1

Обновлено в 14:22
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено в 02:21
Наука

Пристрастие элиты к алкоголю 5 веков сохраняло империю Вари стабильной

По мнению авторов статьи, доступность ритуальных сосудов и пива для элиты могла служить одним из факторов, которые позволили сохранить стабильное государство в течение 500 лет.
Обновлено в 00:45
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Анна Нетребко отменила два концерта из-за болезни

У всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко гастрольный и концертный график расписан на годы вперед.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов

Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.
Обновлено в 17:33
Общество

В России появятся частные кладбища

Обновлено в 07:40
Кино

Фильм студентки из Санкт-Петербурга покажут на Каннском кинофестивале

Работа Олеси Яковлевой стала второй российской лентой после «Дылды» Кантемира Балагова, которая вошла в программу Каннского фестиваля в этом году.
Обновлено в 11:56
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