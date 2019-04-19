Происшествия
Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведениеLenta.ru 15:50
В Подмосковье неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение (иешиву) «Торат Хаим».
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Обновлено в 17:20
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Экономика
«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика
Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину
Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:28
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Врачи поставили диагноз писателю Быкову
Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 17:18
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Сотрудника Росавиации арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей
В результате с 2008 по 2018 год госкорпорация потеряла порядка одного миллиарда рублей, который присвоили участников адвокатской коллегии.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Футбол
Анжи — Ахмат 0:1
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 02:21
Наука
Пристрастие элиты к алкоголю 5 веков сохраняло империю Вари стабильной
По мнению авторов статьи, доступность ритуальных сосудов и пива для элиты могла служить одним из факторов, которые позволили сохранить стабильное государство в течение 500 лет.
Обновлено в 00:45
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила два концерта из-за болезни
У всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко гастрольный и концертный график расписан на годы вперед.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов
Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.
Обновлено в 17:33
Общество
В России появятся частные кладбища
Обновлено в 07:40
Кино
Фильм студентки из Санкт-Петербурга покажут на Каннском кинофестивале
Работа Олеси Яковлевой стала второй российской лентой после «Дылды» Кантемира Балагова, которая вошла в программу Каннского фестиваля в этом году.
Обновлено в 11:56