Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу по людям в центре РостоваАргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:16
Полиция ищет преступников Полиция Ростова-на-Дону начала розыск преступников, открывших стрельбу по людям в центре города. Как сообщает Регион-онлайн, ЧП случилось на перекрёстке улиц Пушкинской и Ворошиловского Пострадавших нет.
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