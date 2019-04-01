Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огоньLenta.ru вчера в 19:44
Отмечается, что возможно огонь открыли боевики из «колективос» — проправительственных отрядов самообороны. В результате обстрела пострадали два человека, их доставили в больницу. Как сообщает издание, жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды.
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Вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы
Эхо Москвывчера в 19:02
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