Общество

Вандалы облили краской могилу Канта в Калининграде
Интерфакс
06:17

Неизвестные в ночь на вторник облили краской могилу философа Иммануила Канта. Об этом сообщила директор кафедрального собора Калининграда Веры Таривердиевой. Ранее во вторник стало известно, что вандалы облили краской и памятник Канту, установленный у стен Балтийского федерального университета.
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Вандалы облили краской могилу Канта в Калининграде

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