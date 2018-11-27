Общество
Неизвестные в ночь на вторник облили краской могилу философа Иммануила Канта. Об этом сообщила директор кафедрального собора Калининграда Веры Таривердиевой. Ранее во вторник стало известно, что вандалы облили краской и памятник Канту, установленный у стен Балтийского федерального университета.
Интерфакс06:17
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