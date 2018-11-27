Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза, факт вандализма был обнаружен утром во вторник. "Неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту, стоящий у одного из корпусов БФУ имени Канта на улице Университетской.

с чего всё началось

Ранее сообщилось, что вандалы облили краской и памятник Канту у корпуса Балтийского федерального университета, носящего имя этого философа. Рядом с памятником разбросаны листовки с призывом "не предавать Родину".

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