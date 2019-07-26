Происшествия

Неизвестные напали с ножами на двух футболистов лондонского «Арсенала»РБК вчера в 19:25

Двое неизвестных напали с ножами на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца в Лондоне.
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Футболисты «Арсенала» Озил и Колашинац подверглись вооруженному нападению

Вести.Ru01:50

Неизвестные напали с ножами на двух футболистов лондонского «Арсенала»

РБКвчера в 19:25

На машину Езила напали с ножом в Лондоне. Подробности

Спорт-Экспрессвчера в 18:50

СМИ: футболисты «Арсенала» Озил и Колашинац подверглись нападению в Лондоне

ТАССвчера в 16:52

Колашинац отбился от вооружённых преступников

RT на русскомвчера в 16:50

Появилось видео вооруженного нападения на футболистов «Арсенала»

РИА Новостивчера в 18:12

Полиция выступила с заявлением по инциденту с нападением на Озила и Колашинаца

Чемпионатвчера в 18:39
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:53, Вашингтон
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Сеад Колашинац
Немецкий футболист
Немецкий и боснийский футболист, защитник клуба «Арсенал» и сборной Боснии и Герцеговины.
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