Происшествия
Неизвестные напали с ножами на двух футболистов лондонского «Арсенала»РБК вчера в 19:25
Двое неизвестных напали с ножами на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца в Лондоне.
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Полиция выступила с заявлением по инциденту с нападением на Озила и Колашинаца
Чемпионатвчера в 18:39
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Политика
Партия Зеленского выступила за рынок земельной собственности
Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила выступает за рынок земельной собственности, а также за либерализацию социальной сферы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Красном селе мотоциклист погиб в результате ДТП
В Красносельском районе Петербурга в ДТП погиб мотоциклист, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 00:30
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с маршруткой
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья
Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Приамурье, где проходит мощный паводок, и вылетел в наиболее пострадавшие районы, сообщает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Голландский журналист снял фильм о расследовании катастрофы MH17
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
ОАК нашла новый способ решить проблему низкого налета SSJ100
SSJ100 обслуживают S7 Technics, «Аэрофлот» и другие провайдеры. Главная проблема SSJ100 – крайне низкий налет.
Обновлено вчера в 19:12
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:35
Политика
СБУ опубликовала видео захвата российского танкера Neyma
Видео задержания российского танкера Neyma в порту Измаила появилось в Сети.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из ДРСМД
В своем интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:00
Путешествия
В каких странах чаще всего всего болеют дети российских туристов
Находясь на отдыхе за границей, дети российских туристов чаще всего болеют в Болгарии, Турции и Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Музыка
В Салехарде нашли организаторов концерта на День города, от которого отказываются артисты
Обновлено в 01:11
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Политика
Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов
Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT.
Обновлено в 01:45
Общество
Высшее образование в России предложили сделать бесплатным
В России предложили отменить плату за получение высшего образования.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В Тбилиси задержали экс-министра обороны Грузии
Бывший министр обороны Грузии и лидер партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили был задержан сотрудниками полиции, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 12:31
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
В верхней части разместили двойной фонарик, а под крышкой установили батарею на 2500 мАч. Купить BQ 2432 Tank SE можно за 1 690 рублей.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских ЗРК С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 07:32
Общество
Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел
Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Алена Свиридова считает, что «брак – полное фуфло»
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
45-летняя Василиса Володина показала фигуру в купальнике
Поклонники отметили, что 45-летняя телеведущая прекрасно выглядит. Володина может смело похвастаться стройностью фигуры.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В палаточном лагере под Хабаровском зверски избит ребёнок из ЕАО
В палаточном лагере «Спецназ дети» под Хабаровском зверски избит и выброшен в окоп ребёнок из ЕАО.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Банда подростков нападает на жителей Мещеры
Обновлено вчера в 04:50
Гаджеты
Apple объявила о покупке модемного бизнеса Intel за $1 млрд
Apple до конца года планирует закрыть сделку по приобретению большей части модемного подразделения Intel, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 02:03
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39