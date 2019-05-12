Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭРБК 14:40

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Путешествия Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.

Экономика Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью Мелочи хватает В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова побрилась налысо 12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.

Здоровье Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Происшествия У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.

Политика Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.

Политика Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.

Шоу-бизнес Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.

Футбол «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25.

Общество В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови» Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.

Транспорт Белгородский троллейбус будет жить Изменять тарифы, по словам Игоря Цевменко, пока не планируется, цена проезда останется на том же уровне.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Футбол «Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".

Наука Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.

Экономика Спрос на загородную недвижимость начал расти После достаточно длительного затишья спрос на загородную недвижимость в России начал расти, считают в «Авито Недвижимость».

Экономика Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.

Шоу-бизнес Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.

Экономика Молоко убегает из федеральных сетей Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.