Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭРБК 14:40
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Путешествия
Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха
Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
Экономика
Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью
Мелочи хватает В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко обнародовала документы о его диагнозе
Обновлено в 11:16
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено в 06:46
Футбол
Сергей Семак: «Ребята весь сезон пахали и не ныли»
Ребята весь сезон пахали и не ныли.
Обновлено в 16:31
Авто
Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 06:59
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Футбол
«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25.
Обновлено в 13:31
Общество
В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»
Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Транспорт
Белгородский троллейбус будет жить
Изменять тарифы, по словам Игоря Цевменко, пока не планируется, цена проезда останется на том же уровне.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Наука
Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Экономика
Спрос на загородную недвижимость начал расти
После достаточно длительного затишья спрос на загородную недвижимость в России начал расти, считают в «Авито Недвижимость».
Обновлено в 12:48
Экономика
Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло
Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено в 17:57
Энергетика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50