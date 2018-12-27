Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали на церковь в ВенеТАСС11:54
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены. По данным правоохранительных органов, нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления.
ТАСС11:54
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Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
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Происшествия
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Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
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Происшествия
В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет
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Обновлено в 09:38
Происшествия
Из музея в Осло пропали шесть картин Эдварда Мунка, пишут СМИ
Обновлено в 16:17
Происшествия
В выселенном здании в центре Москвы вспыхнул пожар
Сообщается, что загорание произошло в перекрытиях между первым и вторым этажами двухэтажного выселенного здания, площадь пожара составила около 150 квадратных метров.
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Происшествия
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Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено в 13:15
Происшествия
Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель
Немецкая авиакомпания Lufthansa ответственна за вынужденную посадку лайнера Airbus А340, на котором канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Суд назначил штраф за недонесение о подготовке теракта в Петербурге
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Обновлено в 13:15
Происшествия
Первоклассница из Петербурга в одиночку уехала на поезде к Деду Морозу
Обновлено в 13:06
Происшествия
ФСБ завершила расследование дела обвиняемого в шпионаже норвежца Берга
Завершено расследование дела гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже в России, сообщил его адвокат Илья Новиков.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации
В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В Чувашии задержали директора ГУП «Биологические очистные сооружения»
"Директор новочебоксарских биологических очистных сооружений Сергей Анисимов задержан", - сказал собеседник агентства, отказавшись комментировать причину задержания.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Хабаровске возбудили дело по факту взрыва гранаты в магазине
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в магазине стройматериалов в Хабаровске.
Обновлено в 04:58