Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены. По данным правоохранительных органов, нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления.

Неизвестные напали на церковь в Вене

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