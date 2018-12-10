Происшествия
Неизвестные могли проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei в Канаде
Неизвестные могли проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei в КанадеРИА Новости17:34
Неизвестные могли проникнуть в дом мужа финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую до этого задержали в Ванкувере, сообщает Global News со ссылкой на полицию. Звонок о взломе поступил в полицию в воскресенье утром.
РИА Новости17:34
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