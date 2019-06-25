Политика
Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателямиRT на русском вчера в 15:43
Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с избирателями в городе Стрый во Львовской области. Об это рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
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Футбол
РФС введёт лимит на легионеров формата «8+17» с нового сезона
Российский футбольный союз (РФС) принял решение о новом формате лимита на легионеров с сезона-2020/21.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Сильное землетрясение произошло на Камчатке
Сильное сейсмособытие произошло у восточного побережья Камчатки.
Обновлено вчера в 21:43
Интернет
В Роскачестве сообщили о проверке клонов «ВКонтакте»
Эксперты Роскачества отобрали для тестирования 9 наиболее популярных приложений для прослушивания музыки из "ВКонтакте", которые доступны в Google Play, причем в магазине App Store ни одного похожего приложения обнаружить не удалось.
Обновлено в 01:00
Финансы
В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга
Госдолг США в 2049 году достигнет уровня в 144% от ВВП страны.
Обновлено в 00:52
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено вчера в 05:15
Кино
Скончался режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Природный пожар произошел в поселке Терехово на западе Москвы
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Александр Семчев впервые стал дедушкой
Обновлено в 00:00
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Музыка
Эмир Кустурица посетит фестиваль этнической музыки в Петербурге
Помимо балканских мотивов гостей фестиваля порадуют качественной музыкой диджеи Dj Billy Esteban, Dj List, Dj Betelgeize, Dj Sperry и Dj Danjiel Chehranov.
Обновлено в 00:27
Экономика
Стоимость биткоина впервые с января 2018 г превысила отметку в $12 тыс
Стоимость биткоина впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в $12 тыс.
Обновлено в 00:47
Общество
Американка заплатила $135 тысяч за «борьбу с русскими хакерами»
Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".
Обновлено в 02:14
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Россия может вновь запретить поставки грузинских вин
Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки в Россию вина из Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 17:51
Футбол
Буффон намерен вернуться в «Ювентус»
Обновлено в 00:13
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Китай приостановит импорт свинины из Канады
Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады.
Обновлено в 01:36
Общество
Алибасов теперь говорит, что память не терял
В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Транспорт
«Аэрофлот» намерен открыть шесть новых рейсов из Красноярска
Авиакомпания "Аэрофлот", которая планирует запустить хаб в Красноярске, планирует открыть к 2020 году из Красноярска новые рейсы - Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург.
Обновлено вчера в 12:26
Космос
В России испытали инновационный сканер для спутников
Обновлено вчера в 23:40
Общество
В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38