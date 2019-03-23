Нэтан Чен взял золото в Чемпионате мира по фигурному катаниюGazeta.SPb 10:21

Американец Нэтан Чен победил в чемпионате мира по фигурному катанию среди мужчин сегодня в Сайтаме 23 марта. Серебро получил японец Юдзуру Ханю, а бронзу отдали Винсенту Чжоу. Россияне — Коляда, Лазукин и Самарин — смогли войти в пятерку призеров.

Спорт день за днем

Нэтан Чен взял золото в Чемпионате мира по фигурному катанию

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