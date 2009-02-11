Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭГазета.Ru 08:38
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости". "Два саудовских нефтяных танкера стали целью саботажа в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ", - заявил аль-Фалех.
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Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
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Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
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Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
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Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 415 ppm
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm (миллионных долей по объему), свидетельствуют данные Океанографического института Скриппс.
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Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
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Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
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Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Китай ответил США в торговой войне
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Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
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