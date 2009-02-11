Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭГазета.Ru 08:38
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости". "Два саудовских нефтяных танкера стали целью саботажа в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ", - заявил аль-Фалех.
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