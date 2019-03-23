Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливоКоммерсантъ 08:54
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
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Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 09:44
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Армия и оружие
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Уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" впервые покажут широкой публике на выставке вооружения в Екатеринбурге.
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Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным
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Суд признал незаконной передачу Грудинину мандата КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 14 марта объявил о решении президиума партии передать директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, принимавшему участие в президентских выборах в 2018 году, мандат Жореса Алферова.
Обновлено 23 марта в 16:49
Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями
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Политика
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Обновлено в 08:55
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Обновлено в 02:00
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Футбол
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Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой
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Обновлено в 11:15
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Власти Японии поручили записать в учебниках обществоведения для 3–6 классов южную часть Курил, а также острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто) как «исконные территории страны».
Обновлено в 11:07
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МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
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