Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливоКоммерсантъ 08:54

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
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Дмитрий Козак
Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 08:34

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