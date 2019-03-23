Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливоКоммерсантъ 08:54
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
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Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 08:34
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