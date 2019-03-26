Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливоКоммерсантъ 08:54
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Читать в источнике
Оценить53
Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 08:34
с чего всё началось
Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.РБК09:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо
Комсомольская правда09:44
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Космос
НАСА сообщило о неисправной аккумуляторной батарее на МКС
Обновлено в 18:15
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.
Обновлено в 10:33
Футбол
Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины
Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.
Обновлено в 17:10
Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Политика
В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
«С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Транспорт
Из-за метели закрыта дорога Арсентьевка — Ильинское
С 9:10 открыт для проезда участок автодороги Макаров — Стародубское.
Обновлено в 16:24
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 12:37
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Футбол
Манджукич согласился продлить контракт с «Ювентусом»
Обновлено в 15:49
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в течение шести лет
Правительство, сказал Медведев, завершает подготовку законопроекта, по которому в Налоговой кодекс будут включены неналоговые платежи; сейчас они регулируются подзаконными актами.
Обновлено в 10:06
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Политика
Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21
Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Стас Бондаренко стал отцом в третий раз
Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
Обновлено в 10:00
Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп
В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Общество
Состояние косаток и белух в бухте Средняя оценивается как стабильное
26 марта более 30 ученых из разных стран мира подписали открытое письмо (опубликовано на сайте проекта Free Russian Whales) в адрес российского руководства с просьбой допустить их к косаткам и белухам, которые содержатся в бухте, для оценки состояния и выработки рекомендаций.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
В апреле стартуют продажи VR-шлема Vive Focus Plus от HTC
Стало известно о готовящемся старте продаж VR-шлема HTC Vive Focus Plus стоимостью 799 долларов.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами
Израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами после затишья, продолжавшегося почти весь вторник, следует из армейских сводок.
Обновлено в 18:12
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги
Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено в 16:26