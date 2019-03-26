Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливоКоммерсантъ 08:54

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
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Дмитрий Козак
Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 08:34
с чего всё началось

Нефтяники согласились на заморозку цен на бензин до лета

Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.
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