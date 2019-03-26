Нефтяники договорились с кабмином продлить заморозку цен на бензинRuposters.ru вчера в 13:03

Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.

с чего всё началось

Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.

Правительство достигло принципиальных договоренностей с нефтяными компаниями о продлении соглашений о заморозке розничных цен на топливо до 1 июня этого года, передает РБК. Об этом стало известно после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

Нефтяники договорились с кабмином продлить заморозку цен на бензин

Политика Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.

Финансы Минфин пока не готов к выпуску евробондов в юанях Минфин РФ с китайскими коллегами работает над созданием платформы для выпуска евробондов РФ, номинированных в юанях.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.

Общество Жительницам сел могут продлить рабочий день Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Происшествия Абызов рассказал о задержании и первом допросе Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, задержанный вчера в рамках уголовного дела о создании и руководстве организованного преступного сообщества, находится в настоящее время в изоляторе временного содержания (ИВС) Северо-Восточного административного округа Москвы на Осташковском шоссе.

Происшествия В Ленобласти из-за смертельного ДТП полностью перекрыта трасса А-114 Из-за ДТП с грузовиком в Ленобласти пришлось полностью перекрыть движение по федеральной трассе А-114, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в среду, 27 марта.

Экономика Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.

Общество В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.

Политика В России в 2018 году предотвратили 20 терактов "В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.

Политика Порошенко назвал главного оппонента на выборах Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.

Происшествия В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ» В Ингушетии протестующие против соглашения о границе с Чечней перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону — Баку, передает Znak.com со ссылкой на активиста и журналиста РИА «Дербент» Малика Бутаева.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Экономика Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.

Армия и оружие Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.

Транспорт Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.

Политика Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Хоккей ЦСКА и СКА опустились в рейтинге КХЛ Стал известен рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне.

Армия и оружие ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке Вооруженные силы Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, ликвидировав высокопоставленных повстанцев, сообщает 27 марта Anadolu Ajansi.

Политика Нидерланды, Россия и Австралия провели первую встречу по катастрофе Boeing в Донбассе Представители Нидерландов, России и Австралии провели первую трехстороннюю встречу по делу о гибели в небе над Украиной малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.

Здоровье После наводнения: Мозамбику угрожает эпидемия холеры После циклона в Мозамбике, в котором погибли 468 человек, страна сталкивается с новой угрозой: эпидемией холеры и распространением других опасных заболеваний, сообщает 27 марта Al Jazeera.