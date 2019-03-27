Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в РоссииФонтанка.Ру 03:28

Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива – теперь оно действует до июля. О соглашении по итогам вечернего совещания представителей бизнеса и руководства правительства пишет 27 марта «Коммерсантъ».

Общество В Роскачестве дали рекомендации по выбору фарша Как отметили в Роскачестве, мясной говяжий фарш, согласно ГОСТу, относится к категории В. Это означает, что в фарше, приготовленному по стандарту должно быть не меньше 60% мышечной ткани.

Армия и оружие Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.

Происшествия Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве По данным издания, бывшего министра поместили в камеру с еще двумя заключенными, это рецидивист, задержанный за кражу, а также обвиняемый в убийстве.

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Экономика Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.

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Происшествия У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».

Здоровье Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

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Здоровье В Магнитогорске врачи займутся здоровьем жильцов пострадавшего дома Сегодня, 27 марта, приказом регионального минздрава создана комиссия, которая займется организацией двухэтапной медицинской помощи пострадавшим магнитогорцам, сообщает пресс-служба главы региона.

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Шоу-бизнес Первый муж Юлии Началовой ответил на обвинения в ее смерти Бывший участник группы «Премьер-министр», музыкант и продюсер Дмитрий Ланской, с которым уроженка Воронежа Юлия Началова прожила в браке четыре года и развелась в 2004-м, записал видеообращение с ответом на обвинения в смерти певицы.

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Политика В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.

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