Энергетика
Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в РоссииФонтанка.Ру 03:28
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива – теперь оно действует до июля. О соглашении по итогам вечернего совещания представителей бизнеса и руководства правительства пишет 27 марта «Коммерсантъ».
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Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 08:34
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Топливо потеряло 20 процентов в цене за время действия соглашения правительства с нефтяниками
Комсомольская правда03:48
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору фарша
Как отметили в Роскачестве, мясной говяжий фарш, согласно ГОСТу, относится к категории В. Это означает, что в фарше, приготовленному по стандарту должно быть не меньше 60% мышечной ткани.
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Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве
По данным издания, бывшего министра поместили в камеру с еще двумя заключенными, это рецидивист, задержанный за кражу, а также обвиняемый в убийстве.
Обновлено в 04:25
Теннис
Барти впервые обыграла Квитову и дебютирует в топ-10
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В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
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Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
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Обновлено в 02:23
Экономика
Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
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ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Происшествия
У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей
На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35
Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Политика
Порошенко рассказал о планах прекратить импорт украинского газа
Украина перестанет импортировать газ в 2021-2022 годах.
Обновлено в 02:16
Экономика
Китайские запасы арматуры на складах продолжают сокращаться
На момент предыдущей оценки 14 марта «недельное» снижение запасов составило 5,8%. На конец рабочего дня 21 марта запасы арматуры у производителей составили 2,55 млн. тонн, на 8,4% меньше, чем неделей ранее, и на 31,2% меньше, чем на аналогичный период после прошлом году после новогодних праздников.
Обновлено вчера в 02:04
Здоровье
В Магнитогорске врачи займутся здоровьем жильцов пострадавшего дома
Сегодня, 27 марта, приказом регионального минздрава создана комиссия, которая займется организацией двухэтапной медицинской помощи пострадавшим магнитогорцам, сообщает пресс-служба главы региона.
Обновлено в 04:07
Авто
Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus
Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Здоровье
Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты
27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Первый муж Юлии Началовой ответил на обвинения в ее смерти
Бывший участник группы «Премьер-министр», музыкант и продюсер Дмитрий Ланской, с которым уроженка Воронежа Юлия Началова прожила в браке четыре года и развелась в 2004-м, записал видеообращение с ответом на обвинения в смерти певицы.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Директор сочинского «Водоканала» предстанет перед судом
Фамилия фигуранта не озвучивается, директором МУП «Водоканал» до октября прошлого года был Сергей Винарский, 25 октября топ-менеджер был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 04:25
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
АСИ отберет лучшие технологические проекты, повышающие производительность предприятий
Поддержку получат те инициативы, которые позволят достичь существенного роста производительности на предприятии за счет применения современных (в том числе энергоэффективных) технологий, нового оборудования и материалов.
Обновлено в 04:18
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Наука
Ученые покажут, что видят глаза размером с мозг
Обновлено в 00:00
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18