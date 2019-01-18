Экономика
Нефтяные компании пожаловались на рост предписаний от РосгвардииДождь 01:11
Руководители четырех крупнейших нефтяных компаний пожаловались секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву на то, что Росгвардия лишает их права выбирать охрану для своих предприятий. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на копию их письма.
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с чего всё началось
Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.Коммерсантъвчера в 17:23
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Происшествия
Найдено тело летчика разбившегося Су-34
Обновлено в 13:26
Религия
В Риге отменили крещенские купания из-за ледохода
Крещенские купания в столице Латвии Риге были отменены из-за повреждения специальных конструкций на Западной Двине, сообщает сайт Латвийской православной церкви (ЛПЦ).
Обновлено в 21:28
Происшествия
Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США
Коллекция из 450 комиксов о Бэтмене стоимостью около $1,4 млн была украдена из закрытого склада в городе Бока-Ратон в американском штате Флорида.
Обновлено в 21:45
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Обновлено в 05:54
Политика
Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина
Из Болгарии в США экстрадировали гражданина России Жукова, сотрудники российского консульства в Нью-Йорке посетят его в ближайшее время, сообщило посольство в Вашингтоне.
Обновлено в 19:01
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Мексике произошел взрыв трубопровода
Обновлено в 21:29
Происшествия
В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании
Служебная проверка установила, что две сотрудницы отдела дознания в тот злополучный вечер употребляли спиртное в Уфимском райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которых впоследствии уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.
Обновлено в 09:52
Культура
Скончался известный сатирик Семён Лившин
В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
Обновлено в 13:12
Авто
Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет
Обновлено в 10:33
Интернет
В Сеть выложили 21 млн взломанных паролей пользователей
Неизвестные хакеры опубликовали в Интернете 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей Первым о масштабной утечке данных рассказал эксперт по компьютерной безопасности Трой Хант — владелец сайта, на котором можно проверить, является ли ваш электронный адрес «скомпрометированным», то есть взломанным.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Граффити Бэнкси на гараже было продано за шестизначную сумму
Граффити уличного художника Бэнкси, нарисованное на гараже в британском Порт-Толботе, было продано за сумму не менее 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:41
Общество
Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии
В Сети появилось новое видео о жизни члена "банды цапков" Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима в Приамурье.
Обновлено в 12:19
Наука
Главную причину ожирения нашли в голове
Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено в 05:14
Общество
В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ
В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.
Обновлено в 01:48
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
Обновлено в 07:38
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 10:46
Культура
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Авто
Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями
Обновлено в 13:08
Космос
Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»
Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Музыка
Солист группы ViVA номинирован на премию «Грэмми»
Михаил Давыдов претендует на гран-при самой престижной музыкальной премии мира 10 февраля в Лос-Анджелесе в знаменитом Стэйплс-центре пройдет 61-я церемония награждения "Грэмми".
Обновлено в 06:51
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Единоборства
Макгрегор оценил новый чемпионский пояс UFC
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил дизайн нового чемпионского пояса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:17
Общество
В Подмосковье в ночь на Крещение прогремел гром с молнией
В ночь на Крещение в Подмосковье была зафиксирована снежная гроза.
Обновлено в 17:19
Происшествия
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.
Обновлено в 09:17
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова задержали в Таиланде за организацию секс-тренингов в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 11:57
Культура
Скончался известный телеведущий Виктор Мочалов
Обновлено в 16:16
Космос
Рогозин предложил разместить на орбите «Государево око»
Роскосмос предлагает реализовать проект по космическому мониторингу территории России в интересах бизнеса и госорганов «Государево око», сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 10:45