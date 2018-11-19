Как и предсказывал неделю назад «ЭВ», «бабье лето» рубля заканчивается. На нефтяном рынке, однако, не произошло ничего экстраординарного, что могло бы объяснить столь резкий кульбит. Зато рубль сумел продемонстрировать независимость от нефтяных котировок.

Энергетика Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $63 впервые с февраля Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне во вторник опустилась на 7,8% и составила $61,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Энергетика Автошколы увеличат цены за обучение на 10% «Инструктору на бензин: автошколы увеличат цены на 10%».

Энергетика Энергетика На Украине оценили эффект от повышения цен на газ Повышение цен на газ принесёт в госбюджет Украины в 2019 году 9 млрд гривен.

Энергетика Энергетика В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.

Энергетика Энергетика Цены на бензин выросли в Смоленской области Сотрудники УФАС по Смоленской области проверили цены на автомобильное топливо на территории региона.

Энергетика Энергетика Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.

Энергетика Энергетика «Роснефть»: «Ажиотаж на топливном рынке создан искусственно» "Роснефть" заявила, что в России нет дефицита топлива, а ажиотаж на рынке создан искусственно недобросовестными трейдерами.

Энергетика Энергетика Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов Энергопроизводящие предприятия холдинга «Самрук-Энерго» пересматривают планы по реконструкции в связи с необходимостью снижения тарифов на электроэнергию, заявил директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, сообщает 20 ноября издание Informburo.

Энергетика Энергетика Ижорские заводы поставят крупногабаритное оборудование для Омского НПЗ ПАО «Ижорские заводы» (входит в Группу ОМЗ) заключило с Омским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром нефти» договор на изготовление крупногабаритного оборудования для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива.

Энергетика Энергетика МЭА призвало производителей нефти к здравому смыслу Бироль отметил, что при согласовании планов по добыче нефти участники рынка должны руководствоваться здравым смыслом.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» докупит нефтехимии Структура компании нацелилась на сербский HIP Petrohemija Сербская NIS «Газпром нефти» намерена получить контроль в крупнейшем производителе нефтехимии в Сербии HIP Petrohemija.

Энергетика Энергетика За полтора месяца цена нефти упала почти на 35% В целом с 7 ноября падение составило 35% — с $220 млрд до $144 млрд.

Энергетика Энергетика Брянские коммунальщики задолжали за свет более 350 миллионов рублей За электроэнергию компания задолжала почти 5 миллионов рублей, а сумма неустойки уже превысила 370 тысяч рублей.

Энергетика Энергетика «НОВАТЭК» объявил об открытии нового газоконденсатного месторождения "НОВАТЭК", крупнейший частный производитель СПГ в России, объявил в понедельник об открытии нового Няхартинского газоконденсатного месторождения - второго с октября 2018 г.