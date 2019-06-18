Энергетика

Нефтяные цены перешли к активному ростуФинмаркет вчера в 11:53

К вечеру вторника цены на нефть перешли к бурному росту после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G-20 в Японии на следующей неделе.
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В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - «Нордеа Банк»

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Нефть на мировых рынках продолжает дорожать на перспективах улучшения торговых отношений США и КНР

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
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В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 6 тыс. долларов

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Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе, сообщает "ЕвроПульс".
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Несколько лет назад специалисты NASA заявили, что на Земле существует большая вероятность повторения так называемого «События Кэррингтона» – мощнейшей геомагнитной бури, которая в 1859 году привела к отказу телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.
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Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
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