Нефтяные цены перешли к активному ростуФинмаркет вчера в 11:53

К вечеру вторника цены на нефть перешли к бурному росту после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G-20 в Японии на следующей неделе.

Авто American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR Крупнейшая в мире авиакомпания American Airlines сообщила, что купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR, способных летать через Атлантику.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Петр Порошенко не исключил отказа новых украинских властей от претензий на Крым.

Хоккей Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завоевал награду "Харт Трофи" как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Общество В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе, сообщает "ЕвроПульс".

Политика В Киеве погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве у себя дома при трагических обстоятельствах погиб координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Политика Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Экономика Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.

Футбол «Реал» представил новичка команды Ферлана Менди «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» представил очередного своего новичка — французского защитника Ферлана Менди.

Политика В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.

Шоу-бизнес Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.

Экономика В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.

Общество Вам сядут на шею: гороскоп с 17 по 23 июня Если у вас накопилось много дел, можете спокойно ими и заниматься, вам вряд ли кто-нибудь помешает.

Армия и оружие Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций.

Экономика Госдума РФ приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям Государственная дума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Космос В NASA предсказали геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму Несколько лет назад специалисты NASA заявили, что на Земле существует большая вероятность повторения так называемого «События Кэррингтона» – мощнейшей геомагнитной бури, которая в 1859 году привела к отказу телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.

Происшествия Британца высадили из самолета из-за смертельной аллергии на орехи Британского туриста высадили из самолета после того, как он сообщил, что страдает смертельно опасной аллергией на орехи.

Экономика Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.

Авто В РФ отзывают около 200 автомобилей Chevrolet Camaro и Corvette Отзыву подлежат 182 модели Camaro и 9 моделей Chevrolet Corvette, которые было проданы с декабря 2016 года по январь текущего года, с VIN-кодами согласно перечню.

Здоровье В Кузбассе будет построен новый реабилитационный центр Планируется построить хирургический корпус областного онкологического диспансера, реконструировать областную детскую клиническую больницу со строительством хирургического корпуса, построить центр комплексной реабилитации инвалидов.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.