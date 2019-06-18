Энергетика
Нефтяные цены перешли к активному ростуФинмаркет вчера в 11:53
К вечеру вторника цены на нефть перешли к бурному росту после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G-20 в Японии на следующей неделе.
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Цена на нефть начала расти после сообщений о встрече президента США и председателя КНР
Эхо Москвывчера в 16:00
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