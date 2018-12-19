Утром российские фондовые индексы и рубль могут уйти ниже ввиду обвального падения нефтяных котировок накануне. Нефтегазовый сектор в середине недели будет оказывать основное давление на настроения.

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